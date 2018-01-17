Nuestras accionesAhora publica líneas de tarificación básica

Tras las denuncias de FACUA, Ambulancias Tenorio elimina su número 902 de atención a los usuarios

La empresa quita de su web la línea de tarificación especial y pone números provinciales para su sede central y delegaciones tras los escritos de la asociación ante varias autoridades autonómicas de Consumo.

FACUA.org
España-17/01/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que Ambulancias Tenorio quite inmediatamente de su página web el número de tarificación especial publicitado para la atención a los usuarios. La empresa ha puesto teléfonos provinciales, de tarificación b&

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