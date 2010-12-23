Tras las denuncias de FACUA, Industria ordena la clausura de la línea 807 de Iberia
Pero la compañía burla la resolución sustituyendo el teléfono prohibido por otro número con prefijo 807.
FACUA.org
España-23/12/2010
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La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) ha ordenado la clausura de la línea 807 123 456 de Iberia más de un año después de la denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción por lucrarse ilegalmente a costa de las consultas y reclamacio