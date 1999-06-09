Tras las denuncias de FACUA, la Comunidad Madrid multa con 5.500.000 pesetas a tres empresas que organizan castings infantiles
Una trama compuesta por cinco sociedades puede haberse embolsado ya 2.000 millones de pesetas con este negocio.
FACUA.org
España-09/06/1999
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Tras las denuncias presentadas por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid ha impuesto sanciones por un total de 5.540.000 pesetas a tres empresas dedicadas a organizar