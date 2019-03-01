Tras negarse a reparar una ventana, SegurCaixa acaba devolviendo 2.500 euros a un socio de FACUA
Durante 9 años, le cobró la póliza de su vivienda de Portugal. Cuando notificó su primer siniestro en 2017, la compañía canceló el contrato con el argumento de que sólo era válido para inmuebles en España.
FACUA.org
Sevilla-01/03/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: Maximino, contento tras lograr con FACUA Sevilla el reembolso de 2.533 euros pagados 8 años a Adeslas por un póliza válida en España para su casa en Portugal
Tras la reclamación de FACUA Sevilla, SegurCaixa Adeslas le ha devuelto a Maxi Vázquez, socio de FACUA Sevilla, 2.533 euros correspondientes a las primas anuales abonadas entre los años 2008 y 2015 de la póliza que contrató, ya que no tení