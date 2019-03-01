Nuestras accionesEntre 2008 y 2015

Tras negarse a reparar una ventana, SegurCaixa acaba devolviendo 2.500 euros a un socio de FACUA

Durante 9 años, le cobró la póliza de su vivienda de Portugal. Cuando notificó su primer siniestro en 2017, la compañía canceló el contrato con el argumento de que sólo era válido para inmuebles en España.

FACUA.org
Sevilla-01/03/2019
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Tras la reclamación de FACUA Sevilla, SegurCaixa Adeslas le ha devuelto a Maxi Vázquez, socio de FACUA Sevilla, 2.533 euros correspondientes a las primas anuales abonadas entre los años 2008 y 2015 de la póliza que contrató, ya que no tení

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