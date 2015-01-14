Nuestras accionesSigue atentando contra la libertad de expresión e información al censurar mensajes y cuentas

Twitter suspende a @Barbijaputa por criticar a un usuario que culpabilizó a los enfermos de hepatitis C

FACUA ha denunciado a la compañía por aplicar cláusulas abusivas que vulneran la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el Código Civil y la Constitución Española.

FACUA.org
España-14/01/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Twitter ha suspendido la cuenta de la tuitera conocida como @Barbijaputa por haber criticado a un usuario que culpabilizó de su enfermedad a los afectados por hepatitis C.

El pasado 4 de enero, Isaac

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos