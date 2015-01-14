Twitter suspende a @Barbijaputa por criticar a un usuario que culpabilizó a los enfermos de hepatitis C
FACUA ha denunciado a la compañía por aplicar cláusulas abusivas que vulneran la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el Código Civil y la Constitución Española.
FACUA.org
España-14/01/2015
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Twitter ha suspendido la cuenta de la tuitera conocida como @Barbijaputa por haber criticado a un usuario que culpabilizó de su enfermedad a los afectados por hepatitis C.
El pasado 4 de enero, Isaac