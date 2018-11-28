Más noticiasExpuestos los datos de 57 millones de usuarios

Uber, multada con más de un millón de euros por el ciberataque de 2016

Los reguladores de Reino Unido y Países Bajos han impuesto sanciones de 433.000 y 600.000 euros, respectivamente, a la plataforma de servicios de transporte por infracciones de las normas de protección de datos.

Europa Press
Europa-28/11/2018
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La plataforma de servicios de transporte Uber Technologies ha sido multada con más de un millón de euros por el ciberataque sufrido en el año 2016, que expuso los datos de 57 millones de usuarios de todo el mundo. Los reguladores de Reino Unido y Países Bajos han impue

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