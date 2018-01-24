UCA-UCE publicó casi 30 estudios elogiosos con Movistar, que pagaba en secreto a su sociedad EdiUCA SL
Los ingresos se daban al tiempo que la Unión de Consumidores de Andalucía acumulaba deudas. FACUA espera que la Junta proceda a su inmediata expulsión del registro de asociaciones de consumidores.
FACUA.org
España-24/01/2018
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Movistar realizó pagos en secreto durante años a una sociedad administrada por la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), EdiUCA SL. Desde hace más de una década, la organización que preside el ex secretario general de las Juventudes Socialis