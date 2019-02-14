Ucauce infló sus socios para acceder a los beneficios de las federaciones de consumidores representativas
Un documento oficial revela que la Unión de Consumidores de Andalucía aseguró a la Junta que tenía más de 10.000 socios cuando los declarados por sus asociaciones provinciales no sumaban ni 6.000.
FACUA.org
Andalucía-14/02/2019
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La Unión de Consumidores de Andalucía (Ucauce) infló su número de socios para acceder a los beneficios de las federaciones de consumidores de ámbito autonómico que la Junta reconoce como más representativas. La normativa andaluza establece que para