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Un adolescente, hospitalizado por consumo excesivo de chicles estimulantes con cafeína

Según un caso de estudio del Hospital de Monaldi de la Universidad Secundaria de Nápoles en Italia.

FACUA.org
Europa-29/05/2009
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Un adolescente italiano de 13 años tuvo que ser hospitalizado en diciembre de 2008 debido a una intoxicación por un consumo excesivo de chicles estimulantes con cafeína, según un caso de estudio del Hospital de Monaldi de la Universidad Secundaria de Nápoles en

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