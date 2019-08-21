Un afectado cuenta que compró la carne mechada el mismo día que la Junta dijo que ya no estaba a la venta
Su hijo acabó ingresado en un hospital. Acudió al día siguiente al comercio y le dijeron que la seguían vendiendo porque ese lote no estaba afectado por la bacteria.
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Sevilla-21/08/2019
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Sergio Ramírez Alcalde, un vecino de La Rinconada socio de FACUA Sevilla, relata que su hijo de 15 años compró un bocadillo de carne mechada en un establecimiento de su localidad el viernes 15 de agosto, el mismo día que la Consejería de Salud d