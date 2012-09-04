Más noticiasEste pasado domingo

Un avión de Ryanair aterriza en Valencia nada más despegar por la despresurización de la cabina

Los viajeros empezaron a notar un "fortísimo dolor de cabeza y oídos" y el comandante, tras unos minutos dando vueltas a muy baja altura, anunció que regresaban al aeropuerto de partida.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-04/09/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Un avión de Ryanair aterrizó el pasado domingo en el aeropuerto de Manises (Valencia), minutos después de despegar de este recinto. Según publica este lunes

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos