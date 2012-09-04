Un avión de Ryanair aterriza en Valencia nada más despegar por la despresurización de la cabina
Los viajeros empezaron a notar un "fortísimo dolor de cabeza y oídos" y el comandante, tras unos minutos dando vueltas a muy baja altura, anunció que regresaban al aeropuerto de partida.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-04/09/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Un avión de Ryanair aterrizó el pasado domingo en el aeropuerto de Manises (Valencia), minutos después de despegar de este recinto. Según publica este lunes