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Un brote de la bacteria 'e.coli' en el norte de Alemania causa al menos dos muertos

Al parecer, la variante sería resistente a los antibióticos y se apunta a que podría haberse propagado a través de verduras contaminadas.

FACUA.org
Europa-24/05/2011
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Un brote de la bacteria escherichia coli se ha cobrado la vida en los últimos días de al menos dos personas en el norte de Alemania, donde también hay confirmados 140 casos y habría decenas más sospechosos, lo que ha hecho saltar todas las alarmas, ya q

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