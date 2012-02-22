"¿Un código de buenas prácticas? Si el Gobierno se fía de la banca, nosotros hace mucho que no", señala el portavoz de FACUA
Considera extremadamente tímida la limitadísima fórmula de dación en pago que pretende impulsar el Ejecutivo. Denuncia que sólo se sienta a negociar con la banca los problemas de los consumidores, excluyendo a las organizaciones que los representan.
FACUA.org
España-22/02/2012
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FACUA-Consumidores en Acción considera inaceptable que en lugar de poner en marcha cambios regulatorios de envergadura y mayor control ante la vulneración de la normativa vigente por parte de la banca, el Gobierno anuncie unos leves retoques y presente como medida estrella un c&oacu