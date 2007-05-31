Un defecto de fabricación en motocicletas Harley-Davidson del modelo Softail puede llegar a provocar un incendio
El fabricante llama a revisión a los propietarios de los vehículos afectados.
FACUA.org
España-31/05/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que un defecto de fabricación en motocicletas Harley-Davidson del modelo Softail que puede llegar a provocar un incendio ha motivado que la filial de la empresa en España se haya dirigido a los propietarios de los