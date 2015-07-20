Un defecto en las maletas de las motocicletas Yamaha MT-09 Tracer puede provocar accidentes de tráfico
El fabricante pide a los clientes que acudan a sus concesionarios para sustituir el mecanismo de la cerradura.
FACUA.org
España-20/07/2015
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Las maletas han sido incluidas, desde el 15 de julio, en la red de alertas de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan). | Imagen: Yamaha.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de que Yamaha ha detectado errores de cierre en sus maletas laterales para motocicleta modelo MT 09 TR que pueden llegar a ocasionar accidentes.
Las maletas han sido incluidas, desde el 15 de julio, en la red de alert