Un defecto en motocicletas Yamaha del modelo MT-03 puede provocar quemaduras
La empresa ha comunicado a las autoridades de Consumo que está sustituyendo los componentes defectuosos.
FACUA.org
España-14/01/2008
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FACUA-Consumidores en Acción informa que un fallo de fabricación en motocicletas Yamaha del modelo MT-03 puede provocar el fundido del protector izquierdo del silencioso del tubo de escape, con el consiguiente riesgo de quemaduras.
Yamaha Motor España está sust