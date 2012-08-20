Nuestras accionesA los suministros facturados en septiembre sí se les repercute la subida

Un error del ministro Soria siembra la confusión entre los usuarios sobre la aplicación del nuevo IVA

Dice que las empresas que cobren en septiembre los consumos de meses anteriores aplicando el nuevo tipo "tendrán que asumir las consecuencias", cuando la ley les obliga a hacerlo.

FACUA.org
España-20/08/2012
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FACUA-Consumidores en Acción alerta que un error del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, está sembrando la confusión entre los usuarios sobre la aplicación del nuevo IVA.

Soria ha advertido

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