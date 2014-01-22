Un error en PS4 corrompe los archivos para guardar partidas y deja la consola inutilizable
El fallo ha provocado pérdidas de hasta treinta horas de progreso en varios títulos del catálogo de Sony como NBA 2K14, Call of Duty: Ghosts, Battlefield 4 y Assassin's IV: Black Flag.
FACUA.org
España-22/01/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Varios usuarios de PlayStation 4 están experimentando un error en la consola que corrompe los archivos que sirven para guardar partidas y deja los juegos inutilizables. El fallo también puede estropear todo el sistema.
El error CE-24878-0 provoca pérdidas de progreso e