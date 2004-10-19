Un estudio de FACUA Andalucía revela que Sevilla y Córdoba tienen los taxis más caros de la Comunidad Autónoma
FACUA demanda a los ayuntamientos y las delegaciones provinciales de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa que realicen las inspecciones necesarias a fin de garantizar que los taxímetros pasan cada dos años las verificaciones obligatorias establecidas en la Orden de 29 de mayo de 1998 para evitar que puedan llegar a facturar incorrectamente a los usuarios.
FACUA.org
Andalucía-19/10/2004
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha realizado un estudio comparativo sobre las tarifas de los taxis de las ocho capitales de la Comunidad Autónoma que pone de manifiesto que Sevilla y Córdoba son las ciudades donde este servicio resulta