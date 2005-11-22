Un estudio de FACUA revela diferencias de hasta el 131% en las tarifas de los autobuses urbanos de veintiocho ciudades
El bonobús o tarjeta recargable ha subido en 2005 una media del 6,8%, más de tres puntos por encima del IPC.
FACUA.org
España-22/11/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha efectuado un estudio comparativo sobre las tarifas de los autobuses urbanos de veintiocho ciudades españolas, entre las que ha detectado diferencias que alcanzan hasta el 131%.
Este año, casi siete de cada diez