Un estudio de FACUA revela diferencias de hasta el 213% en las tarifas de los autobuses urbanos
Viajar en autobús cuesta una media de 0,73 euros si se utiliza una tarjeta recargable con trasbordo y 1,14 euros, un 56,2% más, con el billete univiaje.
FACUA.org
España-19/12/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha efectuado un estudio comparativo sobre las tarifas de los autobuses urbanos de treinta y nueve ciudades espa�ñolas (ver tablas), entre las que ha detectado difer