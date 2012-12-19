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Un estudio de FACUA revela diferencias de hasta el 213% en las tarifas de los autobuses urbanos

Viajar en autobús cuesta una media de 0,73 euros si se utiliza una tarjeta recargable con trasbordo y 1,14 euros, un 56,2% más, con el billete univiaje.

FACUA.org
España-19/12/2012
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FACUA-Consumidores en Acción ha efectuado un estudio comparativo sobre las tarifas de los autobuses urbanos de treinta y nueve ciudades españolas (ver tablas), entre las que ha detectado difer

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