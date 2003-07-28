Un estudio de FACUA sobre tarifas metropolitanas revela que Aló tiene las más económicas y Auna y Spantel las más caras para la mayoría de las llamadas
La Federación culpa al Gobierno del alto precio de las llamadas locales y advierte que algunas ofertas no son tan competitivas como las presentan sus operadores.
FACUA.org
España-28/07/2003
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Las tarifas de las llamadas metropolitanas son muy caras y algunas ofertas no son tan competitivas como las presentan los operadores. Estas son dos de las conclusiones de un estudio realizado por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) sobre quince compañías de