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Un estudio de Greenpeace encuentra sustancias peligrosas en ropa de catorce marcas internacionales

En cincuenta y dos prendas de las setenta y ocho analizadas se detectó nonilfenol etoxilatos, una sustancia que al descomponerse se comporta como alterador hormonal.

FACUA.org
Internacional-24/08/2011
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La organización ecologista Greenpeace ha encontrado la presencia de sustancias tóxicas en ropa de catorce marcas internacionales, según explica en su informe Trapos sucios 2: aireando la ropa sobre la contaminación tóxica del agua en pa

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