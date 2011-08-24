Un estudio de Greenpeace encuentra sustancias peligrosas en ropa de catorce marcas internacionales
En cincuenta y dos prendas de las setenta y ocho analizadas se detectó nonilfenol etoxilatos, una sustancia que al descomponerse se comporta como alterador hormonal.
FACUA.org
Internacional-24/08/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La organización ecologista Greenpeace ha encontrado la presencia de sustancias tóxicas en ropa de catorce marcas internacionales, según explica en su informe Trapos sucios 2: aireando la ropa sobre la contaminación tóxica del agua en pa