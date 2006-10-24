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Un estudio relaciona el uso del móvil con la esterilidad masculina

La calidad del semen es menor en los hombres que hacen un uso intensivo de los teléfonos, según el Centro de Investigación Reproductiva de EE.UU.

FACUA.org
Internacional-24/10/2006
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El uso de teléfonos móviles puede perjudicar la producción de semen en los hombres y causar esterilidad, según un estudio del Centro de Investigación Reproductiva de EE.UU. publicado este martes en la prensa británica.

Las ondas emitidas por los c

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