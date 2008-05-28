Un estudio revela la existencia de elevados niveles de plomo en la carne de caza menor
En España la munición de plomo sólo está prohibida en casos específicos a diferencia de otros países donde no puede utilizarse.
FACUA.org
España-28/05/2008
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Investigadores españoles han concluido que la existencia de un perdigón por cada pechuga de carne procedente de caza menor la contamina por encima de los niveles máximos de plomo establecidos por la Unión Europea (UE) para la carne de ave de corral, según recoge