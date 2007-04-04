Un estudio sobre catorce países revela una bajada global de las tarifas de telefonía fija, con España como una de las excepciones
El análisis de Nus Consulting sitúa a España entre los cuatro países donde subieron las tarifas de móviles en el último año.
FACUA.org
Internacional-04/04/2007
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El décimoctavo informe anual de Nus Consulting, realizado en esta ocasión sobre catorce países, detectó en 2006 una bajada global de las tarifas de telefonía fija, pero coloca a España entre las tres excepciones de este abaratamiento.
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