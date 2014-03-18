Un ex director del Banco de España nuevo presidente de la patronal de las grandes entidades bancarias
La Asociación Española de Banca ha elegido a José María Roldán como sustituto de Miguel Martín, al considerar que "cumple todos los requisitos legales exigibles".
FACUA.org
España-18/03/2014
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El consejo general de la Asociación Española de Banca (AEB) ha acordado por unanimidad proponer al exdirector general de Regulación del Banco de España, José María Roldán, como presidente de la patronal después de obtener el