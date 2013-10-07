Un fallo de seguridad en Adobe deja al descubierto los datos de 2,9 millones de usuarios
Nombres de clientes, números encriptados de tarjetas de pago, fechas de expiración e información relacionada a pedidos son los datos a los que los piratas informáticos han tenido acceso.
FACUA.org
Internacional-07/10/2013
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Adobe Systems ha desvelado que fue víctima de sofisticados ataques por parte de piratas informáticos, que accedieron a datos de millones de usuarios y al código fuente de algunos de sus programas más populares el pasado jueves.
El director de Seguridad de la emp