Un fallo de seguridad en Internet Explorer de 32 bits pone en riesgo los datos personales de los usuarios
Esta fractura permite que un virus llegue con más facilidad a hacer uso de la memoria del ordenador para realizar actividades maliciosas.
FACUA.org
España-24/06/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), servicio del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, alerta de un fallo de seguridad en todas las versiones de 32 bits del navegador de Microsoft, Internet Explorer. Esta fractura permite que un virus llegue con más facilidad a hacer