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Un fallo de seguridad en Internet Explorer de 32 bits pone en riesgo los datos personales de los usuarios

Esta fractura permite que un virus llegue con más facilidad a hacer uso de la memoria del ordenador para realizar actividades maliciosas.

FACUA.org
España-24/06/2015
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La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), servicio del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, alerta de un fallo de seguridad en todas las versiones de 32 bits del navegador de Microsoft, Internet Explorer. Esta fractura permite que un virus llegue con más facilidad a hacer

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