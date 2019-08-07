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Un fallo de seguridad en los procesadores Intel posteriores a 2012 permite robar datos en Windows

Este componente incorpora una funcionalidad diseñada para mejorar su rendimiento, pero que también permite acceder a contraseñas, conversaciones privadas, cifrado y otra información confidencial.

Europa Press
Internacional-07/08/2019
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El proveedor de soluciones de seguridad Bitdefender ha descubierto un fallo de seguridad en los procesadores de Intel posteriores a 2012 que permite robar datos sensibles en ordenadores con el sistema operativo Windows, y que puede utilizarse para campañas de espionaje y saboteos.

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