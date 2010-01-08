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Un fallo en vehículos Nissan Micra puede provocar que el airbag del acompañante no funcione

La empresa está contactando con los propietarios de los vehículos afectados para su reparación.

FACUA.org
España-08/01/2010
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FACUA-Consumidores en Acción informa que Nissan ha efectuado una llamada a revisión sobre autómóviles Micra por un fallo de fabricación que puede provocar que el airbag del acompañante no se despliegue correctamente a través del cajero de instrumen

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