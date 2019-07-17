Un fallo en WhatsApp y Telegram permite a terceros manipular las fotos antes de que lleguen al usuario
La vulnerabilidad se debe al tiempo "crítico" que pasa entre el momento en que los archivos multimedia se reciben y cuando se cargan en la interfaz del usuario.
Europa Press
España-17/07/2019
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Un fallo de seguridad presente en las aplicaciones para Android de WhatsApp y Telegram expone los archivos multimedia de los usuarios a la manipulación de actores maliciosos, como ha advertido la empresa de ciberseguridad Symantec.
La vulnerabilidad se identifica con el lapso de tie