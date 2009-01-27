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Un grupo de expertos desarrolla una tecnología que transmite la electricidad a los aparatos sin necesidad de cables

Los dispositivos de bajo consumo podrían recargarse automáticamente sólo con entrar en el radio de acción de una fuente inalámbrica de energía.

FACUA.org
Internacional-27/01/2009
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Un grupo de expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) ha desarrollado una tecnología de energía inalámbrica que transmite la electricidad a los aparatos sin necesidad de cables, un proyecto que consta entre las diez tecn

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