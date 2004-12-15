Un informe de FACUA pone de manifiesto que el precio de la ITV varía hasta un 175% según la comunidad autónoma
Melilla y Asturias tienen las tarifas más económicas de las ITV de los turismos, frente a la Comunidad Valenciana y Galicia, con las más elevadas. En el caso de ciclomotores y motocicletas las diferencias llegan a alcanzar el 433%, desde los precios más bajos de Cantabria y Murcia, hasta los más elevados de Galicia y Castilla y León.
FACUA.org
España-15/12/2004
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Pasar la ITV del automóvil puede ser hasta un 175% más caro según la comunidad autónoma. Esta es una de las conclusiones que arroja un estudio realizado por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) sobre las tarifas de los servicios de Inspecci&oac