Un informe de la Unión de Consumidores de EEUU provoca que Toyota suspenda temporalmente las ventas del Lexus GX 460
En las pruebas realizadas por la organización, al tomar una curva, el vehículo se deslizó de forma casi perpendicular antes de que el sistema de control electrónico de estabilidad recuperase el control.
FACUA.org
América-14/04/2010
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Un análisis de la Unión de Consumidores (Consumers Union) de EEUU publicado en su revista Consumer Reports ha provocado que Toyota suspenda temporalmente las ventas del Lexus GX 460.
En las pruebas realizadas, al tomar una curva, «el vehículo se desliz&oacut