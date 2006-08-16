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Un juez brasileño obliga a Telefónica a detallar las llamadas locales en las facturas

La sentencia, que puede ser recurrida por la compañía, amenaza con 2,5 millones de euros mensuales de multa en caso de incumplimiento.

FACUA.org
América-16/08/2006
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El Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (Idec) ha logrado una sentencia que obliga a Telefónica a detallar las llamadas locales en sus facturas.

Fechada el 26 de junio, la sentencia, que puede ser recurrida por Telefónica, determina que las facturas deben det

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