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Un juez de Nigeria ordena el arresto de tres directivos de Pfizer

Por un caso vinculado con unas pruebas de medicamentos en 1996 que presuntamente causaron la muerte de once niños.

FACUA.org
África-26/12/2007
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Un tribunal de Nigeria ha ordenado el arresto de tres directivos de la filial nigeriana de la multinacional farmacéutica Pfizer por un caso vinculado con unas pruebas de medicamentos en 1996 que presuntamente causaron la muerte de once niños, según informó hoy la prens

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