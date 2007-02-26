Un juez de Nueva Jersey condena a una empresa a pagar 200.000 dólares por 'spam' en telefonía móvil
Envió cerca de 100.000 SMS a clientes de la compañía estadounidense Verizon Wireless, vulnerando la Ley Federal de Protección del Consumidor de Servicios Telefónicos.
FACUA.org
América-26/02/2007
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Un juez de Nueva Jersey (EE.UU.) ha condenado a la empresa Specialized Programming and Marketing LLC a pagar una multa de más de 200.000 dólares tras la demanda presentada por el operador de telefonía móvil estadounidense Verizon Wireless por haber enviado a clientes d