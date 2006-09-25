Un juez estadounidense admite como colectiva una demanda millonaria contra el tabaco 'light'
Cualquier consumidor que compró cigarrillos etiquetados como light tras el inicio de su comercialización, a comienzos de los setenta, podrá participar en la denuncia.
FACUA.org
América-25/09/2006
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Un juez federal de Estados Unidos, Jack Weinstein, ha admitido a trámite como demanda colectiva una denuncia presentada en nombre de miles de fumadores en la que se piden indemnizaciones a las tabaqueras de hasta 200.000 millones de dólares (156.600 millones) por utilizar la