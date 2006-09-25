Más noticias

Un juez estadounidense admite como colectiva una demanda millonaria contra el tabaco 'light'

Cualquier consumidor que compró cigarrillos etiquetados como light tras el inicio de su comercialización, a comienzos de los setenta, podrá participar en la denuncia.

FACUA.org
América-25/09/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Un juez federal de Estados Unidos, Jack Weinstein, ha admitido a trámite como demanda colectiva una denuncia presentada en nombre de miles de fumadores en la que se piden indemnizaciones a las tabaqueras de hasta 200.000 millones de dólares (156.600 millones) por utilizar la

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos