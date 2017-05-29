Un juez obliga a devolver los gastos de una hipoteca incluido el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados
Este tributo representa la mayor parte de los gastos de formalización de una hipoteca.
FACUA.org
Sevilla-29/05/2017
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Un Juzgado de Sevilla ha declarado la nulidad de la cláusula de gastos de una hipoteca, cuya suma asciende a un total de casi 4.000 euros, y ha incluido de forma «pionera» el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, según informa el periódico digi