Un juez ordena que se bloquee el acceso a una web de venta de productos falsificados ubicada en el extranjero
El propietario es un empresario de nacionalidad china.
FACUA.org
España-03/03/2008
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Un juez ha ordenado el cierre cautelar de una web que operaba desde China y que comercializaba productos falsificados. Esta es la primera vez que un juzgado español cierra una web ubicada en el extranjero por este motivo.
Según informaron hoy en un comunicado conjunto el Cue