Un juez plantea al TJUE si la ley antidesahucios vulnera la normativa de protección al consumidor
La ley "no otorga la adecuada protección al consumidor de acuerdo con los principios de equivalencia y efectividad" e "impide" la aplicación de la sanción de nulidad de la cláusula de interés de demora "abusiva".
FACUA.org
España-30/08/2013
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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Marchena (Sevilla) ha presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial en la que plantea que la ley antidesahucios podría transgredir la directiva europea d