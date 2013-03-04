Un juez suspende una ejecución hipotecaria hasta que no se pronuncie el Tribunal de la UE
Podría "entrar en colisión" con los derechos que a los consumidores se les reconoce en una directiva del Consejo sobre las cláusulas abusivas en los contratos.
FACUA.org
España-04/03/2013
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El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pamplona ha acordado la suspensión de un procedimiento de ejecución hipotecaria hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre si puede haber una contradicción entre la ejecución de bie