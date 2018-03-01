Un juzgado de A Coruña estima "abusivas" las facturas mensuales que Orange cargó a clientes que se dieron de baja
La Fiscalía presentó una demanda contra esta empresa por emitir de manera reiterada recibos contra los consumidores en los que se pedía la cuota correspondiente al periodo completo de la facturación previamente determinado.
Europa Press
Galicia-01/03/2018
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Un juzgado de A Coruña estima íntegramente la demanda de la Fiscalía contra Orange y le condena por la emisión de facturas "abusivas". | Imagen: flickr.com/julian-co (CC BY-NC-ND 2.0)
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña ha estimado íntegramente la demanda promovida por el Ministerio Fiscal contra Orange Espagne y le condena por la emisión de facturas «abusivas y, por tanto ilícitas«, según informa el Tribunal Super