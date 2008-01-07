Un juzgado de Alicante da la razón a la firma de calzado deportivo Munich frente a la multinacional Umbro por infracción de marca
Según la sentencia, Umbro usa un logotipo que Munich "tiene legitimado, lo que constituye un riesgo de confusión al consumidor".
FACUA.org
España-07/01/2008
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El juzgado de marca comunitaria número 1 de Alicante ha dado la razón a la empresa catalana de calzado deportivo Munich frente a la multinacional británica Umbro en una demanda interpuesta en 2005 por infracción de marca y competencia y publicidad desleal.
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