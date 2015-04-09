Un juzgado declara ilegal que una entidad bancaria cobre a un usuario por ingresar dinero en ventanilla
La sentencia ha sido dictada por la sala mixta número 2 de Chiclana, Cádiz.
FACUA.org
Cádiz-09/04/2015
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El Juzgado Mixto 2 de un Juzgado de Chiclana (Cádiz) ha dictado una sentencia recientemente en la que se considera ilegal el cobro por parte de las entidades bancarias de comisiones por ingresar dinero en ventanilla en una cuenta de la que no se es titular, según informa el