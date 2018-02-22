Un juzgado ordena al Santander devolver 765.000 euros a 4 hermanos por invertirles un premio de Lotería
La sentencia considera que ninguno de los cuatro hombres fue informado por la entidad bancaria de los riesgos de inversión ni poseían los conocimientos necesarios para asumirlos conscientemente.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-22/02/2018
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Una oficina del Santander. | Imagen: flickr.com/photos/18378305@N00 (CC BY-NC 2.0)
Un juzgado de Castellón ha ordenado al Banco Santander restituir a cuatro hermanos 765.000 euros que invirtieron en productos financieros tras donárselos su padre de un premio de Lotería al estimar una demanda interpuesta por ellos.
Según recoge