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Un laudo arbitral obliga a Movistar a devolver la penalización que cobró a un usuario por darse de baja ante su subida de tarifas

La Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Madrid considera inadmisible que una compañía "pretenda enriquecerse injustamente" después de modificar unilateralmente las condiciones pactadas con el usuario en el contrato.

FACUA.org
España-06/08/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Madrid ha emitido un laudo en el que obliga a Movistar a devolver la penalización que cobró a un usuario por darse de baja ante la subida de tarifas que aplic&o

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