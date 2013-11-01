Un problema en el ensamblaje provoca que portátiles Latitude E6430 de Dell huelan a orín de gato
La firma ha terminado reconociendo un problema que numerosos usuarios llevan denunciando desde hace cinco meses.
FACUA.org
Internacional-01/11/2013
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El fabricante de ordenadores Dell ha terminado reconociendo que el olor a orín de gato que muchos usuarios llevan meses denunciando en sus portátiles Latitude E6430 no se debe a falta de higiene de sus propietarios, sino a un defecto de fabricación.
La queja puede leerse en los foros de as