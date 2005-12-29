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Un Real Decreto obligará al sector alimentario a sustituir la denominación 'bio' de numerosos productos no ecológicos

La medida pone fin a una batalla de cinco años emprendida por decenas de organizaciones. FACUA denunció en 2000 a siete empresas por vulnerar la normativa comunitaria al comercializar productos con la denominación bio vulnerando la normativa comunitaria, pero el Gobierno español liberalizó el término con una norma que será ahora rectificada.

FACUA.org
España-29/12/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) muestra su satisfacción ante la aprobación, en el Consejo de Ministerios del próximo 30 de diciembre, de un Real Decreto que prohibirá la utilización del término bio en productos no procedentes

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